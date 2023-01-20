Как изменился размер пенсий после индексации

Руководитель отделения СФР по Карелии Юлия Ермакова во время пресс-конференции 18 января назвала новые цифры страховых пенсий в республике. Работающим пенсионерам выплата по-прежнему производится без учета индексации.

«Индексация страховых пенсий с 1 января 2023 года произведена на 4,8 процента, — говорит Юлия Ермакова. — Обращаю внимание, что это только страховые пенсии, расчет которых зависит от стажа, зарплаты, взносов, которые начислены страхователем».

Страховые пенсии проиндексированы всем получателям, но работающим пенсионерам выплата производится без учета индексации. Индексацию мы провели для 209 400 граждан, к выплате увеличенный размер пенсии получили 165 тысяч человек. Это 73,4% от общего количества получателей страховых пенсий. Средний размер всех страховых пенсий составил 24 548,90 рублей, у неработающих пенсионеров — 25 978 рублей.

С учетом индексации изменились также и пенсионные права граждан, еще не вышедших на пенсию. Их пенсионные права могут быть исчислены с учетом актуального количества индивидуальных пенсионных коэффициентов, с учетом новой проиндексированной стоимости индивидуального пенсионного коэффициента.

С 1 января стоимость коэффициента составляет 123,77 руб. После индексации изменился также размер фиксированной выплаты, которая устанавливается ко всем страховым пенсиям — 7567,33 руб. (без учета районного коэффициента). С учетом выработки 20 лет стажа в местности, приравненной к Крайнему Северу, размер составил 9837,52 руб, на Крайнем Севере — 11350,99 руб.

Также во время пресс-конференции Юлия Ермакова рассказала об итогах работы карельского отделения Пенсионного фонда РФ за 2022 год и о создании единого Социального фонда. // фото: pxhere.com