Изучать свою родословную станет легче благодаря мормонам

Текст и фото: Хельга Белянцева

В середине мая в Национальном архиве Карелии проходила «Неделя генеалогии», приуроченная ко Дню генеалога-родоведа, который отмечается 12 мая. Гости архива смогли узнать, с чего начинать и как вести изучение своей родословной, какие источники можно использовать, как создать свой домашний архив. Также 18 мая стартовали курсы «Основы практической генеалогии».

Занятия генеалогией, возможность узнать из документов, кем были твои предки, — это то, что в первую очередь привлекает в архив обычных людей. Но задачи, которые выполняют архивы, гораздо шире. О том, что из себя представляет Национальный архив Карелии, какие удивительные сведения он хранит, рассказала нашим читателям главный архивист отдела использования и публикации документов Надежда Басова.

Что такое архив

«Наш архив находится в здании на улице Куйбышева, 6А с 1963 года. Есть и второе здание на Андропова, 5 — это бывший партийный архив. Теперь два этих учреждения слиты в одно и все вместе называется Национальный архив республики Карелия, — говорит Надежда Басова. — Оба здания изначально строились под архивы, предназначены для хранения документов. Все исторические документы до 1917 года находятся на Куйбышева.

Архивы — это всегда государственные учреждения. Все документы, которые здесь хранятся — собственность Российского архивного фонда. Задачи архива — хранение того наследия, которое нам досталось, реставрация документов, обеспечение доступа к документам всех желающих.

Также архив организует выставки, публикует документы, выпускает различные сборники и занимается справочной работой, — продолжает свой рассказ архивист. — Справочный отдел отвечает на запросы граждан и организаций. Есть также отдел комплектования, который занимается пополнением фондов. Архивные фонды постоянно растут, постепенно они будут переводиться в цифру, но пока что преобладает бумажный документооборот. Все документы, которые к нам поступают, на бумажной или пленочной основе».

«У нас в архиве хранятся исторические документы Олонецкой губернии, все, что было сформировано государственными и церковными учреждениями до 1917 года, документы советского и постсоветского периода, партийный архив, большая справочная библиотека. Всего в нашем архиве более двух миллионов единиц хранения. Это один из самых крупных архивов на Северо-Западе».

Как хранятся документы

«Старые дела, подшитые в кожаные обложки, например, метрические книги, стоят на стеллажах в хранилище, — объясняет архивист. — А тоненькие небольшие дела в бумажных обложках оборачиваются, сразу несколько, оберточной бумагой — это называется связка. На каждой такой связке есть ярлычок, на котором написаны номер фонда, опись дел, года, за которые там хранятся дела. Такие связки расставляются на полках в определенном порядке. Также дела могут храниться в архивных коробах в горизонтальном положении. Внутри хранилища поддерживается особый температурно-влажностный режим, за которым следят сотрудники с помощью специальных датчиков. Что касается фото и кинодокументов на пленочной основе, они хранятся в жестяных коробах, а негативы — в картонных коробках».

Как работает архив

«Помимо хранения документов, архивы выполняют и другие задачи, — говорит Надежда Басова. — У нас работает реставрационная мастерская, так как не все документы поступают в хорошем состоянии. Некоторые документы десятилетиями хранятся, и реставраторы постепенно занимаются их восстановлением. Бумагу приклеивают на основу, заклеивают все разрывы, и только после этого документ может попасть в руки исследователей. Также проводится дезинфекция документов, обработка от грибка.

Результат работы архивистов — это, прежде всего, сборники документов. Их невозможно читать подряд, как обычное произведение, это не проза и не документалистика. Архив предлагает человеку, ознакомившись с опубликованными документами, самому составить целостную историческую картину.

Другой способ представить документы — это выставки. На протяжении многих десятилетий в архиве проходили живые выставки. Мы проводим их в читальном зале, где все желающие могут ознакомиться с подлинными документами.

Другая форма работы — мобильные баннерные выставки. Еще один вариант — копии документов, которые делаются на цветном сканере. Их мы можем экспонировать в любом месте.

В архиве есть два читальных зала. Один на улице Куйбышева, второй на Андропова, он чуть поменьше».

Можно просто зайти на сайт

«Конечно, Национальный архив имеет свой сайт, он существует уже много лет, —рассказывает Надежда Басова. — Там всегда можно найти новости архива, узнать, какие мероприятия у нас проходят. На сайте также размещен научно-справочный аппарат, который намного облегчает работу исследователей. Для того чтобы ознакомиться с содержанием того или иного фонда, не обязательно идти в архив, заказывать описи — достаточно просто зайти на сайт, открыть список фондов и почитать описи. В каждой из них указаны названия дел и их номера. По этим номерам мы можем заранее заказать в архиве нужные документы.

Также на нашем сайте размещаются виртуальные выставки, они практически повторяют живые выставки. Есть и те, которые проводятся только в виртуальном виде. С начала 2000-х годов с сайта ничего не удаляется, то есть там можно найти публикации за последние 20 лет.

Для тех, кто хочет сделать запрос в архив, на сайте существует специальный раздел «Запросы». Можно сделать тематический или генеалогический запрос. Достаточно скачать специальную форму, заполнить ее и отправить по электронной почте в архив.

Существует еще один ценный электронный ресурс, который называется «Метрические книги». Он создан для тех, кто интересуется своей родословной. Если вы знаете, что кто-то из ваших предков проживал на территории Олонецкой губернии, где и в каком примерно году он родился (плюс-минус несколько лет), вы можете посмотреть, есть ли запись о его рождении. Для этого вы заходите в базу «Метрические книги», набираете нужный уезд, приход, годы, которые вас интересуют и смотрите, есть ли нужная вам метрическая книга в архиве. Если есть — записываете ее номер, заказываете ее в архиве и приходите в читальный зал, где уже работаете с ней и ищете записи о своем предке.

На сайте есть также большой раздел «Архив — школе». Он предназначен не только для школьников, там много публикаций на самые разные темы, основанных на архивных документах. Иногда люди пишут запросы в архив, заново пытаясь для себя открыть что-то, но на самом деле достаточно просто зайти на эту страничку — скорее всего, все это уже когда-то было освещено. По крайней мере, по самым известным темам вся информация у нас на сайте есть. Страничка «ВКонтакте» у национального архива тоже есть, это достаточно большое сообщество».

Сокровища архива

«Большую гордость нашего архива составляют уникальные издания старопечатных и рукописных книг, — говорит Надежда Басова. — Рукописные книги связаны со старообрядческими скитами, изначально они хранились в архиве консистории, а оттуда уже поступили на хранение в наш архив в 1917 году.

Одно из таких уникальных изданий, которых в мире сохранилось всего несколько штук — «Учительное Евангелие» 1569 года, напечатанное Иваном Федоровым. А есть рукописная церковная книга более позднего времени, очевидно переписанная с источника XVI или XVII века.

Сохранились также документы, рассказывающие об истории архитектуры Петрозаводска. В том числе дело с чертежом заводской Александро-Невской церкви 1832 года постройки (ныне это кафедральный собор карельской столицы) и проекты городских домов.

Застройка в городе никогда не была хаотичной, — говорит Надежда Басова. —До начала строительства нужно было утвердить определенный план, строго выдерживалась этажность».

Большой интерес представляют образцы дореволюционного делопроизводства. Так, дворянин, чтобы его внесли в Олонецкую дворянскую книгу, должен был предоставить определенные документы. В архиве хранится родословное древо представителя дворянского рода Корсаковых, который ведет свое происхождение от Вентислава Корсака. В деле расписаны также все документы, которые он предоставил, чтобы доказать свою принадлежность к старинному роду.

Другой документ касается коронационных торжеств в 1896 году. Это объявление о коронации Николая II, сделанное в древнерусском стиле.

Менее редкий, но очень интересный документ — свидетельство об окончании церковно-приходской школы. Официальный бланк украшают иллюстрации к произведениям Лермонтова.

Можно здесь увидеть и напечатанные на машинке экзаменационные билеты церковно-приходской школы по географии, физике, русскому языку и другим предметам. Поражает уровень знаний, которые должны были усвоить юные школяры — дети с 7 до 13-14 лет.

В рекламном издании Санкт-Петербургской типографии 1870 года представлены тексты молитвы «Отче наш» на разных языках, в том числе на «олонецком» (вероятно, имеется в виду ливвиковское наречие карельского языка) латинским шрифтом. Также в солидном томе можно увидеть различные изображения герба Российской империи и даже образцы шрифта для слепых.

Документов XX века сохранилось больше, но среди них также есть очень редкие и ценные, в том числе, касающиеся событий Великой Отечественной войны. Так, в архиве хранится платочек из парашютной ткани, который вышила девушка из партизанского отряда «Красный Онежец». Она пишет о том, что сделала его между боями и дарит писателю Дмитрию Гусарову.

Как изучать родословную

«Скажу несколько слов о генеалогии, — продолжает Надежда Басова. — Хочу рассказать о нескольких видах документов, по которым восстанавливают свою родословную. Во-первых, это метрические книги. Такие книги велись при каждой церкви. То есть те функции, которые сейчас выполняет ЗАГС, раньше были обязанностью священнослужителей. Священник записывал сведения о рождении, крещении и браках своих прихожан, фиксировал даты смерти. Сведения эти достаточно подробные и сохранность метрических книг, как правило, неплохая».

Основная масса метрических книг относится к православным приходам, хотя есть книги также католического костела и синагоги.

Метрические книги постепенно оцифровываются и есть надежда, что скоро их можно будет смотреть на сайте архива.

Интересный факт — важная роль в оцифровке этих архивных документов принадлежит американским мормонам. Представители этой секты собирают сведения об умерших людях по всему миру. В 90-х годах они ездили по российским архивам и копировали записи метрических книг на микрофильмы. В конце прошлого века появилась возможность эти микрофильмы сканировать. Впоследствии мормоны по запросам предоставили собранные материалы российским архивам для оцифровки.

Следующий элемент налогового учета населения — ревизские сказки. Название документа происходит от слова «сказывать». Обычно представители Казенной палаты ездили по деревням и переписывали все население. Они записывали имя хозяина, его супруги, имена детей, указывали возраст всех членов семьи. Женщин и девочек переписывали не во всех ревизиях. В более ранних документах они не всегда фигурируют, указывали только мужское население.

Всего в Российской империи было десять таких ревизий, в Национальном архиве Карелии хранятся документы начиная с четвертой ревизии — с 1811 по 1858 год. Сведения эти очень ценные, особенно для тех, у кого крестьянские корни, поскольку семьи переписывались достаточно подробно. Помимо имени, фамилии и возраста человека в этих документах указывалась причина его выбытия — либо умер, либо оказался в тюрьме или в рекрутах, либо переехал в другое место.

Еще один вид документов — обывательские книги. Они касаются жителей городов, мещан. В них подробно описывается состав каждой семьи, а также принадлежащее ей недвижимое имущество.

Для каждого сословия существовали свои переписные документы: для духовенства — клировые ведомости, для чиновников — формулярные списки и т. д. В Национальном архиве изданы брошюры, которые касаются поиска по всем сословиям, они объясняют, как оформлять свое генеалогическое древо и какие виды документов нужно смотреть.