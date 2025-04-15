Изменения в схему движения внесут на Лесном проспекте

С 16 апреля в Петрозаводске изменится схема дорожного движения на Лесном проспекте. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

По данным администрации, для грузовиков с завтрашнего дня будет запрещена стоянка и остановка на участке магистрали от Верхнего Чапаевского кольца до улицы Бородинской. Нововведение призвано улучшить пропускную способность проспекта.

Автомобилистов просят обращать внимание на установленные знаки и не нарушать ПДД. © «Петрозаводск говорит»