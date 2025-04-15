15 апреля 2025, 11:48
Изменения в схему движения внесут на Лесном проспекте
С 16 апреля большегрузам запретят остановку на участке магистрали в Петрозаводске
Фото: unsplash.com / Shirly Niv Marton
С 16 апреля в Петрозаводске изменится схема дорожного движения на Лесном проспекте. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.
По данным администрации, для грузовиков с завтрашнего дня будет запрещена стоянка и остановка на участке магистрали от Верхнего Чапаевского кольца до улицы Бородинской. Нововведение призвано улучшить пропускную способность проспекта.
Автомобилистов просят обращать внимание на установленные знаки и не нарушать ПДД. © «Петрозаводск говорит»