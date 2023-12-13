Из-за аварии несколько улиц Петрозаводска остались без электричества

Сегодня в 9:30 в Петрозаводске дома на нескольких улицах остались без электричества. Об этом информирует ЕДДС.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, свет пропал в зданиях на улицах Коммунальной, Лизы Чайкиной, Гоголя, Повенецкой и Лососинской. Причиной отключения стало повреждение на сетях.

Ведутся восстановительные работы. Ориентировочное время возращения ресурса, однако, не раскрывается. // Фото: unsplash.com / Diz Play