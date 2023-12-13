Жесткое ДТП с фургоном произошло утром в Петрозаводске

Сегодня в 7:10 в Петрозаводске на Комсомольском проспекте произошла жесткая авария с участием фургона и легкового автомобиля. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink, ролик публикует сообщество «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

На кадрах видно, как автомобиль протаранил фургон, выполнявший левый поворот со второстепенной дороги.

В результате ДТП транспортные средства получили серьезные повреждения. На проспекте образовалась большая пробка в сторону центра города. // Фото: скриншот видео CityLink