13 декабря 2023, 09:01
Жесткое ДТП с фургоном произошло утром в Петрозаводске
Авария на Комсомольском проспекте привела к образованию большой пробки в сторону центра города
Сегодня в 7:10 в Петрозаводске на Комсомольском проспекте произошла жесткая авария с участием фургона и легкового автомобиля. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink, ролик публикует сообщество «Подслушано у водителей Птз и Карелии».
На кадрах видно, как автомобиль протаранил фургон, выполнявший левый поворот со второстепенной дороги.
В результате ДТП транспортные средства получили серьезные повреждения. На проспекте образовалась большая пробка в сторону центра города. // Фото: скриншот видео CityLink