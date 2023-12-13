Пожарные помогли спасти пожилую женщину в Петрозаводске

Во вторник в 14 часов 42 минуты на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступил звонок с просьбой о помощи. Мужчина сообщил, что пожилая пенсионерка, за которой он ухаживает, не открывает дверь квартиры, информирует источник, близкий к МЧС по РК.

Прибывшие к месту вызова пожарные, используя шанцевый инструмент, вскрыли дверь квартиры. Как оказалось, помощь подоспела вовремя. У пожилой женщины, больной сахарным диабетом, случился приступ.

Парамедиком из специализированной пожарно-спасательной части пострадавшей была оказана первая медицинская помощь. К месту происшествия была вызвана скорая, которая и доставила женщину в больницу. // Фото: unsplash.com / Andrey K