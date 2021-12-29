Из кошмарных условий инвалиду предложили переехать в тяжелые 

Текст: Антонина Кябелева

После того, как в нашем издании была опубликована статья о тяжелых жилищных условиях, в которых вынуждена жить инвалид первой группы 73-летняя петрозаводчанка Мария Ивановна, последовала реакция городской администрации. Семье предложили временно переехать либо в крохотную комнату площадью 12 квадратных метров в общежитии на Первомайском проспекте, либо в однокомнатную квартиру на улицу Репникова, 9а.

Дочь Марии Ивановны Елена от переезда в общежитие отказалась. Все надежды на улучшение условий жизни своей мамы она связывала с возможностью временно, до того как завершится возведение нового дома на улице Белинского, переехать в благоустроенную квартиру. Вместе с сотрудниками петрозаводской администрации она посмотрела предложенную квартиру на улице Репникова, которая, утверждают в мэрии, - лучшее, что есть у города. Елена не скрывала, что предложенный вариант оставил у нее тяжелое чувство.

«Когда я разговаривала по телефону с сотрудницей мэрии, мне сказали, что квартира находится на пятом этаже девятиэтажного дома с лифтом. Я встретилась возле дома с сотрудниками администрации, мы зашли в маленький лифт. Сразу лифт не поехал, потом заработал. Я решила подняться пешком. Оказалось, что квартира на 9 этаже. Лифт доходит до 8 этажа. Все форточки в квартире были открыты, наверное, был какой-то неприятный запах. Состояние квартиры ужасное. На кухне нет плиты. Мне сказали, что плиту я могу сама купить, а потом продать. В ванной комнате вообще полная беда. Не хватает половины труб..."

"Перевозить больную маму в такую квартиру, как мне кажется, нельзя. Сначала нужно сделать ремонт, который не понятно, на какую сумму потянет. Мы живем очень скромно, лишних денег вообще нет. Да и страшно перевозить маму на девятый этаж с нестабильно работающим лифтом. Мне пришлось отказаться",

- рассказала Елена.

По ее словам, ей пообещали, что если появятся другие варианты, то ей их предложат. Хотя Елена не верит, что страшная однокомнатная квартира на Репникова — это лучшее, чем владеет город.

Напомним, Мария Ивановна пять лет назад лишилась ноги. Сейчас весь ее мир сконцентрировался на кровати, которая стоит между постепенно разрушающейся печкой и продуваемой ветром хлипкой стеной деревянного дома. В «деревяшке», где ютится инвалид первой группы, печное отопление, усугубленное полным отсутствием водоснабжения и канализации. Воду из колонки каждый день носит Елена. Вода нужна не только, чтобы умыться, приготовить еду, но и для туалета, покрывающегося во время морозов льдом. Выгребная яма с соответствующими «ароматами» - еще одна особенность квартиры на улице Белинского,7.

Мария Ивановна рассказала, что последние пять нет не может даже нормально помыться. Условия, в которых живет женщина, можно назвать кошмарными без всякого преувеличения.

Дом на улице Белинского, 7, как и соседние строения, включен в действующую программу расселения аварийного жилья. Жильцы первых трех «деревяшек» уже получили благоустроенные квартиры в новостройке. Дом, где живет Мария Ивановна, попал во вторую очередь.

Елена обращалась и к главе РК Артуру Парфенчикову, и к мэру Петрозаводска Владимиру Любарскому с просьбой ускорить переселение инвалида. Однако про Марию Ивановну, похоже, забыли. Хотя ее соседи уже получили новую квартиру в недавно построенном доме.