Переехавший в Новую Зеландию олончанин попался приставам на родине

У судебных приставов в Олонецком районе находилось исполнительное производство в отношении местного жителя, который давно переехал в Новую Зеландию. Мужчина задолжал по налогам больше 130 тысяч рублей.

Однако взыскать с него эти деньги было невозможно, потому что он не приезжал в Россию. Наконец гражданину понадобилось по делам побывать на малой родине.

Когда он появился в Карелии, судебный пристав-исполнитель оформил запрет на выезд за пределы РФ.

Должнику пришлось погасить всю сумму задолженности и оплатить исполнительский сбор в размере девяти тысяч рублей. Только тогда он смог уехать обратно в Новую Зеландию. // Фото: Nydegger/Pixabay.com