В завалах снега в Петрозаводске исчезают парковки и пешеходные дорожки

Сильных снегопадов пока что нет, но с их последствиями в Петрозаводске не могут справиться до сих пор. Горожане возмущены тем, как убирают снег. Они жалуются, что в центре дороги не чистят больше месяца, пешеходные дорожки и парковки для инвалидов просто погребены под непролазными сугробами. Много фото опубликовали в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» ВКонтакте.

- Понятно, что снега очень много, и кто-то действительно хоть как-то убирает дороги, но почему практически все парковки для инвалидов просто исчезли в снежных завалах. Как людям добираться до социально-значимых объектов? Или пусть сидят дома? – задает риторический вопрос пользователь.

Ему отвечают в комментариях, что даже если парковки расчистят, легче инвалидам не станет. Ведь тротуаров и дорог в Петрозаводске практически нет.

Вот такое фото прислала читательница «Петрозаводск говорит».

Она негодует из-за формирования дорожек для пешеходов на улицах города и называет сложившуюся ситуацию унизительной.

Жители улицы Горького уверяют, что снегоуборочной техники здесь не было уже пять недель. За это время проезжая часть сузилась вдвое.

- Люди не паркуют машины по средам с 00:00 до 06:00 утра, каждую неделю, соблюдают правила, так как стоят знаки, но все равно ни одна техника не прошла хотя бы раз за эти пять недель! Сугробы с одной стороны дороги выросли два метра в ширину и метр в высоту, полноценная полоса просто пропала! В час пик ездить невозможно! – сказано в сообщении под фото.

Петрозаводчане подчеркивают, что это проблема не только конкретной улицы, но и всех нецентральных дорог в центре Петрозаводска.