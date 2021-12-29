Больше 1000 одиноких пенсионеров в Карелии получат новогодние подарки

Некоторые пожилые люди в Карелии получат к Новому году подарки от незнакомцев. Любой желающий сможет передать их тем, кто попал в непростую жизненную ситуацию или кому нужна поддержка, сообщили в правительстве региона.

В рамках благотворительной акции новогодние подарки для одиноких пожилых людей собирают сотрудники Комплексного центра социального обслуживания и волонтеры общественной организации «Берегиня».

Социальные услуги на дому сейчас получают более 4500 человек, из них более 1100 одиноких подопечных, у которых нет семьи или родственники живут слишком далеко и в силу возраста и состояния здоровья не могут приехать к своим близким даже на праздник.

Жители республики активно присоединились к социальной акции и приносят подарки для пожилых людей. Доставлять их адресатам социальные работники начали с 27 декабря. // Фото: источник