Петрозаводчан приглашают на пробежку 1 января

В Петрозаводске пройдет традиционная новогодняя акция «Побегай 1 января!». Организаторы - Школа бега RUNSTART и Школа скандинавской ходьбы ScandiKarjala - приглашают всех желающих на пробежку в режиме тренировки.

Старт будет дан 1 января в 11:00 на Слободской площади у Комара. Дистанции на выбор – 6 км и 10 км., будет также подготовлена дистанция для скандиходов и юных спортсменов.

Предварительной регистрации и стартового взноса нет.

На финише всех сторонников здорового образа жизни будет ждать горячий чай и углеводы для восстановления.

Тех, кто побежит 1 января отдельно от общего старта организаторы призывают выкладывать фото в соцести с хэштегом #runkarjala, чтобы можно было увидеть как спортивно начинают свой год жители Петрозаводска и Карелии.