Охлопков рассказал о смерти семьи от ковида накануне Нового года
За прошедшие сутки в Карелии коронавирус обнаружили еще у 205 человек. Признаки заболевания есть у 203-х зараженных, 192 инфицированных не были привиты.
В состоянии средней тяжести в стационарах находится 25 больных, в тяжелом состоянии – пятеро, крайне тяжелых нет.
Из числа ранее заболевших 210 пациентов выздоровели. Умерли от коронавируса четверо больных. Всего с начала пандемии погибли 1189 жителей Карелии.
Министр здравоохранения Михаил Охлопков поделился своими переживаниями по поводу смертей от ковида.
- Получая оперативную сводку ежедневных летальных случаев, невозможно привыкнуть к смертям, которые можно было предотвратить вакцинацией. Умерла семейная пара: муж - 25 декабря, жена - 28 декабря. Обоим было по 74 года, и оба были не привиты, - сообщил он. // Фото: Engin_Akyurt/Pixabay.com