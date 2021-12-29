Охлопков рассказал о смерти семьи от ковида накануне Нового года

За прошедшие сутки в Карелии коронавирус обнаружили еще у 205 человек. Признаки заболевания есть у 203-х зараженных, 192 инфицированных не были привиты.

В состоянии средней тяжести в стационарах находится 25 больных, в тяжелом состоянии – пятеро, крайне тяжелых нет.

Из числа ранее заболевших 210 пациентов выздоровели. Умерли от коронавируса четверо больных. Всего с начала пандемии погибли 1189 жителей Карелии.

Министр здравоохранения Михаил Охлопков поделился своими переживаниями по поводу смертей от ковида.