Из других регионов в Карелию завезли очень заразное заболевание

В минувшем году шесть человек в Карелии заразились корью. Такую статистику привел Роспотребнадзор республики.

При этом в 2022 году случаев заболевания корью в регионе не было вообще. В 2023-м все случаи заражения – это завоз из других регионов.

Корь регистрировали у двух пациентов в Лоухском районе, у трех - в Сегежском, у одного - в Костомукше.

Подъем уровня заболеваемости фиксируют по всей стране, отметили в ведомстве. Заразность кори приближается к 100 процентам, значит, риск заболеть выше, чем при ветрянке. // фото: freepik.com