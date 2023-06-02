IT-специалисты могут побороться за призовой фонд

Стартовал прием заявок на участие в хакатоне «Uralsib Hack: генеративный интеллект в банках»

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Банк Уралсиб – в партнерстве с Ассоциацией российских банков и при поддержке Финансового университета при Правительстве РФ – проводит Хакатон «Uralsib Hack: генеративный интеллект в банках». Хакатон пройдет с 7 по 21 июня 2023 года и будет посвящен инновационным решениям для банков на основе технологий генеративных нейросетевых моделей.

Участники хакатона смогут предложить собственную идею или разработать прототип на основе 9 кейсов, предоставленных Банком Уралсиб: «Контент-аналитик», «Журналист», «Генератор дизайна», «Диалоговый чат-бот», «Цифровой ассистент», «Генератор опросов», «Дата-ассистент», «Ассистент маркетолога», «Референт». Это могут быть уже внедренные решения, концепты, а также общее описание возможностей компаний в сфере генеративного искусственного интеллекта.

В рамках хакатона участники будут работать в командах по 1-5 человек, получат экспертные консультации по своему проекту и при допуске команды к Турниру идей смогут побороться за призовой фонд 300 000 руб, а также за возможность получить гранты на пилотирование до 5 000 000 руб. от Банка Уралсиб.

Ключевая задача команд-участников хакатона – придумать и предложить работоспособный прототип на базе открытых источников. На этапе создания концептов для банка основное внимание будет уделено рабочим прототипам решений. После проведения мероприятия переход с открытого к серверному решению будет осуществляться в формате пилотирования проекта в Банке Уралсиб.

Хакатон пройдет в три последовательных этапа – отборочный тур, финальный тур, Турнир идей. На Турнире идей лучшие решения финалистов будут представлены широкой аудитории. Проекты-призеры и победители, помимо призов Хакатона, будут отобраны для заслушивания на заседание комиссии по инновациям Банка Уралсиб с возможностью получения гранта на пилотирование.

Для участников хакатона «Uralsib Hack: генеративный интеллект в банках» будут доступны образовательные мероприятия акселерационной программы Бизнес-инкубатора Финансового университета «Лидеры инноваций».

Более подробно о Хакатоне и подаче заявок можно узнать на сайте Uralsib Hack.

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