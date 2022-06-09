Историческую копию ботика Петра I спустили на воду в Петрозаводске

В день 350-летия Петра Великого на Онежской набережной на воду спустили точную копию его исторического ботика «Святитель Николай». Реплику построили корабелы «Полярного Одиссея» и команда проекта «Школа поморской культуры традиционного судостроения и мореходства», сообщили в мэрии Петрозаводска.

Это судно, с которого некогда началась история Российского флота. Его построили по сохранившимся чертежам, рассказал губернатор Артур Парфенчиков.

Посмотреть на торжественный спуск судна на воду пришли сотни горожан. В День города ботик снова можно будет увидеть на воде. В дальнейшем на нем будут обучать юных мореходов. // Фото: администрация Петрозаводска