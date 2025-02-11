Исток «вонючей реки» нашли в Лахденпохском районе

Администрация Лахденпохского района прокомментировала информацию о засоре в канализационной системе, которая ранее появилась в социальных сетях. Жители жаловались на «реку нечистот» с неприятным запахом, текущую в районе Первого городка на улице Ладожской.

Как сообщили в паблике администрации, осенью коммунальщики заменили дренажную трубу на канализационную, однако проблема засоров сохранилась. По словам директора МУП «Водоканал» Юрия Морозова, основная причина засоров — это неправильная утилизация жителями синтетических влажных салфеток, памперсов и других предметов личной гигиены. Эти отходы не разлагаются в воде, в отличие от туалетной бумаги, и забивают канализацию.

Представители администрации отметили, что, глядя на содержимое забитых колодцев, с выводами директора трудно не согласиться. Они призвали жителей выбрасывать подобные отходы в контейнеры для твердых коммунальных отходов, чтобы избежать повторения подобных ситуаций.

Говоря о желании жить в чистом городе, каждому стоит начать с себя, подчеркнули в администрации. // фото: администрация Лахденпохского района