Суд обязал коммунальщиков Петрозаводска устранить течь в подвале

Жительница многоквартирного дома на улице Зеленой в Петрозаводске обратилась в Госжилнадзор Карелии с жалобой на бездействие управляющей компании. По ее словам, организация, ответственная за обслуживание здания, не предпринимала никаких мер для устранения протечки трубы горячего водоснабжения в подвале.

Ведомство провело внеплановую проверку, в ходе которой жалоба подтвердилась. Инспекторы зафиксировали аварийное состояние трубопровода, после чего выдали обслуживающей организации — МУП «ПетроГИЦ» — предписание. В документе содержалось требование устранить течь, убрать скопившийся бытовой мусор, просушить подвал и провести дезинфекцию.

Однако компания проигнорировала указанные сроки выполнения работ, за что была привлечена к административной ответственности. Мировой суд вынес решение о наложении штрафа в размере 10 тысяч рублей. Кроме того, Госкомитет Карелии подал иск в Петрозаводский городской суд с требованием обязать коммунальщиков выполнить предписание.

После судебного разбирательства управляющая компания наконец устранила нарушения в полном объеме. // фото: Госжилнадзор Карелии