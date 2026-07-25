Интернет для офиса и не только

Провайдер «Ситилинк» рассказал, какими услугами связи пользуются разные типы корпоративных клиентов – от общепита до крупных сетей медучреждений

Фото предоставлено компанией Ситилинк

Компания «Ситилинк» проанализировала спрос на телеком-услуги среди юридических лиц из Петрозаводска. Анализ показал, какие минимальные наборы услуг выбирают корпоративные клиенты в разных сферах деятельности.

Так, небольшие заведения общепита – кофейни, кафе, бары – обычно подключают Интернет для бизнеса с невысокой скоростью, телевидение для публичного вещания и публичный Wi-Fi для гостей заведения. Выбор обусловлен спецификой бизнеса: посетители кафе и баров часто заинтересованы в бесплатном доступе в сеть, а проводной Интернет нужен для работы онлайн-касс и компьютеров.

Крупные организации – бизнес-центры с большим количеством рабочих мест, промышленные предприятия – выбирают высокоскоростные тарифы, вплоть до 10 Гбит/с. Интернет часто идет в связке с системами видеонаблюдения: камерами со звуком для внутренних помещений и уличными камерами, которые устанавливают на парковках, стройплощадках и других объектах.

Разного рода сетям – торговым, медицинским – чаще других требуется виртуальная частная сеть. Она обеспечивает быстрый защищенный канал связи для обмена информацией даже между объектами в разных городах, помогает наладить электронный документооборот и бухучет, безопасный доступ для сотрудников на удаленке.

А вот размещение рекламы на площадках «Ситилинка» оказалось востребовано среди самых разных организаций, от салонов красоты и пиццерий до ветеринарных клиник и строительных магазинов.

Работа с каждым новым клиентом начинается с бесплатной консультации: мы выясняем его потребности и предлагаем только те услуги, которые действительно необходимы. И тут может пригодиться опыт, наработанный с другими организациями в той же нише. Но это не значит, что мы предлагаем только типовые решения: «Ситилинк» готов работать с индивидуальными запросами и решать нестандартные задачи,

— говорит Николай Клементьев, руководитель отдела по работе с корпоративными клиентами «Ситилинка».

Так, за последние годы провайдер проводил онлайн-трансляции за городом, где нет стационарного Интернета, налаживал для крупной продуктовой сети централизованный показ рекламы на мониторах в разных городах и многое другое.

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