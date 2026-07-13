«Инфоповод»: все о трендовых инструментах продвижения бизнеса

В современном мире, где информация и технологии развиваются с неимоверной скоростью, понимание и знания в области маркетинга, цифровых технологий и отраслевых решений для бизнеса становится решающими

Предприниматели, которые игнорируют изменения на рынке, рискуют потерять свою конкурентоспособность. Почему это так важно, можно проиллюстрировать примерами из российского кино, музыки и больших бизнес-империй.

Создание уникального контента и сторителлинга

Современные потребители ищут не просто товары и услуги, но и уникальный контент, который вызывает эмоции. Примером может служить российская музыка: исполнители такие как Баста создают не только песни, но и целые истории вокруг своих альбомов. Инструменты контент-маркетинга, такие как блоги, видеоролики и подкасты, позволяют компаниям создавать уникальный контент, который привлекает и удерживает внимание аудитории. Например, многие успешные бренды используют storytelling — метод рассказа историй — для создания более глубоких связей с потребителями.

В быстро меняющемся мире продаж и маркетинга важно быть в курсе последних тенденций и технологий. С изменением текущих рыночных условий меняются и потребности клиентов. Как адаптировать свои стратегии в соответствии с изменениями мы расскажем на бизнес-форуме «Инфоповод», который пройдет 18 декабря в Петрозаводске. Он соберет ведущих российских спикеров и экспертов в области маркетинга и бизнеса. Мероприятие станет площадкой для обсуждения актуальных трендов в продвижении товаров и услуг в 2025 году, а также антикризисных мер поддержки бизнеса. Каждая тема форума – это трендовый инструмент продвижения в 2025 году,

- рассказывает Екатерина Юша, издатель федерального СМИ о бизнесе Taburet, организатор форума «Инфоповод».

Трендовые инструменты продвижения

Современный рынок характеризуется высокой динамичностью: предпочтения потребителей, технологии и конкуренция меняются ежедневно. Например, с ростом популярности социальных сетей, многие компании начали пересматривать свои маркетинговые стратегии, чтобы привлечь внимание новой аудитории. Это изменение было замечено и в российском кино: многие фильмы стали активно продвигаться через социальные сети, что позволило привлечь молодую аудиторию. Фильм «Движение вверх» (6+), который стал одним из самых кассовых в России, использовал мощную рекламную кампанию в соцсетях, что способствовало его успеху.

Знание о том, как эффективно использовать платформы для продвижения, может значительно увеличить видимость бренда и продажи. Компании, которые быстро адаптируются к изменениям на рынке и используют современные технологии для продвижения своих товаров или услуг, имеют больше шансов привлечь клиентов и удержать их. Например, стартапы часто используют новейшие инструменты маркетинга для быстрого роста и привлечения инвестиций. Об этом и многом другом расскажет Роман Масленников, основатель агентства «Взрывной PR» на бизнес-форуме «Инфоповод» с темой «Как стать известным за 24 часа. Это возможность получить актуальные знания и инструменты без выезда в столицу,

- отмечает Ирина Герсинова, антикризисный управляющий, бизнес-стратег, предприниматель, организатор форума «Инфоповод».

Учет культурных трендов

Культурные тренды также играют важную роль в продвижении бизнеса. Например, фильм «Лето» (18+) о Викторе Цое и группе «Кино» стал не только успешным проектом в киноиндустрии, но и вызвал всплеск интереса к культуре 80-х годов в России. Бренды начали использовать элементы ностальгии в своих рекламных кампаниях, что помогло им установить эмоциональную связь с потребителями.

Использование новых технологий или ИИ в помощь

Технологии становятся важным инструментом для продвижения бизнеса. В последние годы наблюдается рост интереса к искусственному интеллекту и аналитике данных. Российские компании, такие как Сбер активно внедряют AI-технологии, в том числе, и для анализа потребительского поведения и оптимизации рекламных кампаний. Это позволяет бизнесу более точно таргетировать аудиторию и повышать эффективность продаж.

Генеративный интеллект - это не просто тренд, а мощный инструмент, который поможет трансформировать бизнес-процессы и открыть новые горизонты для компаний. Эксперты Сбера на форуме «Инфоповод» расскажут об отраслевых решениях для бизнеса: от автоматизации и оптимизации процессов, персонализации клиентского опыта до улучшения маркетинга, прогнозирования и аналитики. Теперь бизнес может воспользоваться всеми преимуществами нейросетевой модели от Сбера — GigaChat MAX. На сегодняшний день, это одна из одна из сильнейших моделей мира по данным независимого бенчмарка MERA. Новая модель подходит для решения наиболее сложных задач, которые требуют высокой креативности и точности, от создания технологических карт блюд для ресторанов до разработки цифровых двойников на производстве,

- отмечает и.о. Управляющего Карельским отделением Сбербанка Андрей Новицкий. Посмотреть на искусственный интеллект с другой стороны также поможет известный AI креатор и цифровой художник Сергей Козинцев – он поделится опытом создания фильма с помощью нейросети, а также интересными бизнес-кейсами.

Знание трендов в продвижении бизнеса и продажах — это ключ к успеху для любого предпринимателя. Это позволяет не только адаптироваться к изменениям на рынке, но и использовать новые возможности для роста и развития. В конечном итоге, успешные компании — это те, кто умеет идти в ногу со временем и предугадывать желания своих клиентов. Для получения дополнительной информации и регистрации на форум «Инфоповод»: https://taburet-magazine.ru/media-day (18+).

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