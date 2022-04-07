Импортные препараты для лечения астмы могут исчезнуть в России

Российских врачей предупредили о прекращении поставок зарубежных лекарств от астмы. Медики говорят, что их аналоги действуют хуже, а препараты для маленьких детей вообще нечем заменить, пишет Baza.

По данным Telegram-канала, главврачам московских медучреждений пришло письмо от зампреда правительства Татьяны Голиковой. В нем рекомендуют по возможности закупить «Беродуал», «Атровент» и «Будесонид».

Это импортные лекарства, которые используют для лечения астмы, легких и дыхательных путей. Врачи надеялись, что возникший дефицит данных препаратов связан с ажиотажным спросом. Однако после письма стало понятно, что их, возможно, больше не будут ввозить в Россию.

Медики говорят, что больным с астмой придется назначать дженерики, но они работают заметно хуже. Есть вариант принимать гормоны в таблетках, но это может грозить побочными эффектами.

Один из самых острых вопросов - чем лечить детей до четырех лет. Им обычно выписывают «Пульмикорт», который применяют через небулайзер. Этого лекарства сейчас почти нет, а все аналоги предусмотрены для детей старше четырех лет. // Фото: www.shop.philips.ru