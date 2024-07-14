Игра в льготы: как выбрать более выгодный вариант и не попасть впросак

Текст и фото: Антонина Кябелева

Существование различных мер социальной поддержки порой требует от граждан внимательности и знания законов. В противном случае можно оказаться в очень неприятной ситуации, лишившись помощи или, наоборот, получив незаконные выплаты, которые потом придется возвращать.

Вместе с директором Центра социальной работы Республики Карелия Марианной Егоровой мы попытались разобраться в самых распространенных ошибках, которые совершают получатели мер соцподдержки.

По словам Марианны Егоровой, один из самых актуальных вопросов, возникающих у граждан, связан с получением денежных выплат по двум разным основаниям. Например, гражданин имеет звание ветерана труда и одновременно является инвалидом. Законодательство предлагает гражданам выбрать, получать ли ему льготы как инвалиду, что обычно выгоднее, или как ветерану труда. Многие граждане возмущаются, что им приходится делать этот выбор, так как звание ветерана труда они заработали, а инвалидность лишь свидетельствует о состоянии здоровья. Но таково законодательство, и с этим приходится мириться.

Раньше, когда гражданин, уже имеющий ветеранское звание, впервые получал инвалидность, эти данные не поступали в органы соцзащиты. И если человек вовремя не сообщил о получении инвалидности в органы соцзащиты Карелии, то он мог получать одновременно две денежные выплаты: и как инвалид, и как ветеран труда.

«Сейчас эта ситуация актуальна для ветеранов боевых действий, являющихся ветеранами труда. Мы предупреждаем, что в случае установления инвалидности или получения звания ветерана боевых действий, они должны об этом сообщить. Сейчас многие услуги предоставляют онлайн и гражданам даже ходить никуда не нужно. Понятно, что о необходимости сообщать об изменениях некоторые граждане не знают, другие забывают. Если человек получает выплаты на сберкнижку, то он, как правило, не отслеживает, откуда пришли деньги и в каком объеме. Для этого нужно специально идти в банк и просить распечатку»,

- заметила Егорова.

Фото предоставила Марианна Егорова

Когда выясняется, что произошла переплата, граждан просят вернуть деньги добровольно, а в случае отказа сотрудники органов соцзащиты вынуждены обращаться в суд. По словам директора центра, чтобы не гонять граждан по инстанциям и избежать неприятных ситуаций, в последнее время удалось наладить оперативный обмен информацией с социальным фондом. Выяснилось, что многие граждане получали две выплаты одновременно и теперь им придется возвращать переплату. По словам директора центра, размер переплат обычно не большой, но встречаются и более серьезные суммы — в пределах 10-20 тысяч рублей. Гражданину дают время, чтобы он смог постепенно закрыть образовавшийся долг.

«Мы наладили межведомственный обмен информацией. Сейчас в самом худшем случае может образоваться переплата только за один-два месяца. Надеюсь, что теперь граждане не будут попадать в истории, когда выясняется, что у них образовался долг из излишне выплаченных денег»,

- отметила директор центра.

Марианна Егорова напомнила, что имея, к примеру, звание ветерана труда и инвалидность, гражданин может выбрать, по какому из этих оснований получать денежную выплату, а по какому льготы на ЖКУ. Причем денежные выплаты можно получать как инвалиду, а льготы на ЖКУ как ветерану труда.

Другая важная тема, по словам директора центра, связана со льготами за жилищно-коммунальные услуги. Компенсация по оплате за ЖКУ привязана к адресу и зависит от площади квартиры, объема потребленных услуг, количества проживающих граждан, от того, является ли льготник собственником жилья или нет. Если гражданин переезжает в другую квартиру, то по старому адресу выплата льгот прекращается. Когда гражданин зарегистрировался по новому адресу, ему нужно обратиться в органы соцзащиты за предоставлением льгот, которые будут начисляться со следующего месяца. Если человек обратился за предоставлением компенсации, например, в мае, то с июня она уже будет начисляться.

Очень редко, но возникают ситуации, когда гражданин выписался со старого адреса, но ему продолжают начислять компенсацию на оплату ЖКУ. Это происходит, когда гражданин, к примеру, переезжает в частный дом и не обращается в органы соцзащиты за предоставлением льготы, а в управляющей организации просто не замечают, что сменился владелец жилья.

«При смене места жительства нужно быть особенно внимательным. Простой пример: ветеран труда Карелии переехал в другую квартиру, город, поселок. Если он не сообщил нам сведения о новом месте регистрации и к нам не поступили эта информация от органов внутренних дел, то мы прекращаем перечисление ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). Логика простая. Льготы для ветерана труда Карелии действуют, только если гражданин проживает на территории республики. Когда гражданин переезжает в другой регион, то республиканские меры соцподдержки на него уже не распространяются»,

- отметила Марианна Егорова.

В 2022 году удалось внести изменения в действующее законодательство Карелии, согласно которому, если человек в течение 90 дней с момента изменения места жительства предоставил в органы соцзащиты информацию о новом месте регистрации, то ему автоматически восстановят выплату ЕДВ за предыдущие месяцы. Главное, чтобы гражданин оставался на территории Карелии.

В меры соцподдержки ветерана труда Карелии входит 50-процентная компенсация за капремонт в пределах социальной нормы. Если ветеран труда Карелии достиг 80 лет и является собственником помещения, то он имеет право на получение стопроцентной компенсации по взносам за капремонт. Для этого необходимо обратиться с заявление в органы соцзащиты.

С инвалидами действует следующее правило. Инвалидам третьей группы, собственникам жилья, предоставляются льготы только за коммунальные услуги, по капремонту льгот нет. Но если инвалид третьей группы является собственником жилья, не работает, достиг возраста 70 лет, проживает один или с неработающими родственниками-пенсионерами, то он имеет право на 50-процентную компенсацию по взносам за капремонт. При достижении 80 лет, он получает право на стопроцентную компенсацию за капремонт.

Егорова советует гражданам воспользоваться личным кабинетом на интерактивном портале министерства соцзащиты, где выложена подробная информация, какая компенсация предоставлена конкретному гражданину и за какую услугу. Существует телефон единого контакт-центра 8 800 1000001, по которому можно получить разъяснения. В случае необходимости гражданина переключат на специалиста конкретного региона. Марианна Егорова рассказала, что в Карелии разработали инструкцию, как правильно задавать вопросы, чтобы быстрее попасть на оператора. Главное задавать их четко и лаконично.

В каждом конкретном случае при наличии выбора между разными льготами необходимо внимательно посчитать, что гражданину более выгодно. При необходимости, добавила Марианна Егорова, специалисты центра помогут выбрать более приемлемый для гражданина вариант.