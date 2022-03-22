Холодную воду отключили на нескольких улицах в Петрозаводске

Сегодня в 10 утра в Петрозаводске произошло отключение холодного водоснабжения на нескольких улицах. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

По данным ЕДДС, без воды остались жильцы домов на улицах Труда, Трудовых резервов и Малой. Причиной отключения стало повреждение на сетях.

Ориентировочное время возвращения ресурса в дома горожан не называется. Фото pixabay.com/slavoljubovski