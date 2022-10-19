Холод пришел в Петрозаводск, но пока без снега

В карельской столице ощутимо похолодало. Петрозаводск попал в тыл циклона, температура воздуха понизилась.

По данным паблика «Погода Петрозаводска и Карелии», в перспективе днем температура воздуха ожидается в пределах +4,+6, ночью -2,+2 градуса. Снег пока не ожидается. В ближайшие 3-4 дня осадки также не прогнозируются.

В начале недели на севере Русской равнины раскрутился мощный циклон, который к середине недели успел захватить большую часть региона. По сообщению «Метеовести», циклон быстро покинет Европейскую Россию, уступив место скандинавскому антициклону. Выглянет солнце, но усилится ночное выхолаживание приземного слоя атмосферы, придут заморозки. Ярче всего арктическое вторжение проявит себя в Заполярье. (фото «Петрозаводск говорит»)