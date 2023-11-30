Хладнокровие и выдержка жительницы Заозерья спасли дом от огня

Вчера вечером в Заозерье Прионежского района случился пожар. Огонь вспыхнул в трехквартирном деревянном доме, сообщение поступило в 17:55, сообщили в МЧС Карелии.

По тревоге на место происшествия выехали пожарные из ПЧ-75 поселка Соломенное и один пожарный расчет ПСЧ-4 по охране Петрозаводска.

Когда первые пожарные расчеты прибыли, помощь профессионалов не потребовалось. С огнем подручными средствами справилась хозяйка квартиры.

Как отмечают специалисты, если бы не хладнокровие и выдержка женщины, последствия пожара могли быть куда хуже.

Когда в квартире загорелся электрический щиток, хозяйка, как это бывает зачастую, не запаниковала. О происшествии она сообщила в пожарную охрану и приняла все меры для ликвидации возгорания. Это позволило избежать большой беды.

В результате пожара в квартире огнем был поврежден только электрический кабель длиной один погонный метр. // фото: freepik.com