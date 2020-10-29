Харламов и Асмус официально развелись

Шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус официально развелись. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Асмус Марину Дубровскую.

Юрист заявила, что в ближайшие месяцы бывшие супруги надеются мирно решить все вопросы по разделу совместного имущества. Инициатором бракоразводного процесса стала Кристина Асмус.

Дубровская также рассказала, что Харламов несколько месяцев пытался наладить отношения с Асмус, но актриса решила остаться друзьями ради ребенка. Сейчас артистка все время проводит с дочерью. Кроме того, у Асмус достаточно напряженный график, и она сложно перенесла коронавирус. Юрист отметила, что актриса даст комментарий по сложившейся ситуации, как только у нее появится время.

Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе в Instagram в июне этого года. Они отметили, что их расставание не связано ни со скандалом вокруг фильма «Текст», ни с третьими лицами. Фото clutch.ua