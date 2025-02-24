«Гудтаймс» выступит на фестивале «Воздух Карелии»

Организаторы юбилейного фестиваля «Воздух Карелии» (0+) представили нового участника. В Петрозаводске этим летом выступит группа «Гудтаймс».

В 2014 году музыканты дебютировали на второй сцене фестиваля, а через десять лет вернулись на главную.

«Молодость и радость, безостановочные танцы и безудержное веселье ждут нас скоро на юбилейном «Воздухе Карелии»,

- рассказали организаторы.

Среди участников фестиваля: «АлисА», «Ария», «Чиж и Со», «Три Дня Дождя», Нейромонах Феофан, «Горшенев», «ПилОт», «Северный Флот» (лучшее и хиты «Короля и Шута»), Trubetskoy, Игорь Растеряев, «Ундервуд», «План Ломоносова», «Слот», 7Б, «Бригадный Подряд», Jane Air, RammProject, Nagart, «Ангел НеБес», «Разные Люди», «Виктор», «Кирпичи», «Тролль Гнет Ель», «Наконечный», «ДМЦ | Дороги Меняют Цвет», «Включай Микрофон», «Катюша», Helvegen, Лабов'Sky Jam (официальный трибьют «Гражданской Обороны»), «Форт» и другие (всего более 50 групп). Специальный гость: ансамбль им. Александрова.