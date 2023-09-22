Грузовик протаранил два автомобиля в Петрозаводске

Сегодня в 12:31 в Петрозаводске на пересечении улиц Боровой и Халтурина произошло ДТП с участием трех автомобилей. Инцидент попал в объектив камер наблюдения компаний CityLink и Sampo.ru.

На кадрах видно, как грузовой автомобиль, ехавший по второстепенной дороге, врезался в машину, которая двигалась по главной. После этого транспортные средства столкнулись с еще одним автомобилем.

В результате аварии есть пострадавшие, сообщает паблик «Подслушано у водителей Птз и Карелии». Обстоятельства устанавливаются. // Фото: скриншот видео CityLink