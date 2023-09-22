Пьяный водитель устроил жесткую аварию в Петрозаводске

Вечером 21 сентября в Петрозаводске на улице Чистой произошло серьезное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД карельской столицы.

По данным ведомства, инцидент случился в 23:30 у дома №5. 33-летний водитель автомобиля Ford при выезде со второстепенной дороги не предоставила преимущество в движении и совершила столкновение с автомобилем Volkswagen.

В результате аварии транспортные средства получили серьезные повреждения. Водителям была оказана медицинская помощь. По информации Госавтоинспекции, виновница аварии находилась в состоянии алкогольного опьянения. // Фото ГИБДД Петрозаводска