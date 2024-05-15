Группа «Бригадный подряд» выступит на фестивале «Воздух Карелии»

На фестивале «Воздух Карелии» (возрастное ограничение 6+) выступит группа «Бригадный подряд». Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Этот коллектив хорошо знаком петрозаводской публике. Ранее он уже неоднократно участвовал в главном приключении карельского лета.

Напомним, «Воздух Карелии» пройдет 14-16 июня в вотчине Талвиукко в Чалне. Мероприятие проходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив. // Фото «Петрозаводск говорит»