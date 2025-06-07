Грозы прогремят сегодня в Карелии

Сегодня, 7 июня, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Кратковременный дождь. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха +18, +20°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части кратковременные дожди. Днем в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, южный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха +17, +22°С, у водоемов местами до +13°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +19, малооблачно, небольшой дождь.

В Сегеже до +20, малооблачно, небольшой дождь.

В Сортавале до +18, облачно, небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. © «Петрозаводск говорит»