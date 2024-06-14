Грозы и дожди освежат воздух в субботу

В субботу в Петрозаводске облачно с прояснениями. Ожидается небольшой кратковременный дождь. Ветер западный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +10, +12, днем +19, +21, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет мало меняться.

В Карелии облачно с прояснениями. На большей части кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер западный, на севере восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +7, +12, днем +18, +23, на севере +13,+18.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +7, днем +16;

В Кондопоге, Медвежьегорске ночью +10, днем +21;

В Олонце ночью +7, днем +20;

В Пудоже ночью +9, днем +22;

В Сегеже ночью +9, днем +20;

В Сортавале ночью +8, днем +20;

В Суоярви ночью +8, днем +21. // фото «Петрозаводск говорит»