Гроза оставила без воды целый город в Карелии

1 июня в 16:00 произошло отключение водоснабжения города Суоярви. Как сообщили власти муниципального округа, авария на водозаборе случилась из-за грозы.

Специалисты ресурсоснабжающей организации приступили к устранению неисправности, говорится в официальном паблике. Сколько по времени понадобится на устранение аварии, не уточняется.

А между тем, уже в 00:00 часов 2 июня ООО Гидроресурс остановит водозабор Суоярви. Будут проводиться работы по очистке приемного колодца и замене обратного клапана. Все это будет происходить до 8 утра.

Жителей Суоярви просили заранее набрать воды. Но теперь, из-за грозы у них этого времени нет. // Фото: паблик "Суоярвский муницпальный округ".