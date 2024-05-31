Град обещают в первые дни лета в Карелии

Начало лето в Карелии отметится непогодой. Будет грохотать, а с неба будут сыпаться льдинки.

Обещают ливни, грозы, шквалистый ветер и местами град.

«1 июня местами, 2, 3 и 4 в большинстве районов республики преимущественно в дневное и вечернее время»,

- предупреждают в паблике «Погода Петрозаводска и Карелии».

Несмотря на осадки будет тепло. В региональном гидрометцентре предупреждают, что с 1 по 2 июня местами по южной половине Карелии ожидается аномально жаркая погода со значениями среднесуточной температуры воздуха на 7-10 градусов выше климатической нормы (норма для данного периода от +10,5 до +13). // фото «Петрозаводск говорит»