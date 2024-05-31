Грозы немного освежат раскаленный воздух в Карелии

В Петрозаводске 1 июня переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +11,+13, днем +21, +23, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет мало меняться.

В Карелии облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +9, +14, местами до +5, днем +23, +28, местами +18 +23.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +11, днем +25;

В Кондопоге ночью +14, днем +24;

В Медвежьегорске ночью +13, днем +27;

В Олонце ночью +14, днем +28;

В Пудоже ночью +13, днем +28;

В Сегеже ночью +14, днем +27;

В Сортавале ночью +10, днем +25;

В Суоярви ночью +15, днем +27. // фото freepik.com/ wirestock