Гостинцу включили в перечень объектов культурного наследия Карелии

В список объектов культурного наследия Карелии внесено здание гостиницы Управления Беломорско-Балтийского канала, сообщили в пресс-службе республиканского Управления по охране ОКН.

Здание, которому присвоен такой статус, расположенно в центре Медвежьегорска. Оно играет основную роль в планировочной структуре города благодаря монументальным формам в стиле «пролетарской классики» 20-30-х годов прошлого столетия. Гостиница была возведена в 1936 году всего за 11 месяцев. Во время Великой Отечественной войны ее использовали под казармы для офицеров финской армии, в левом крыле размещалась конюшня. В послевоенное время, проведя реконструкцию, там разметили школу-интернат.

В октябре приказом Управления по охране ОКН здание включено в единый госреестр памятников истории и культуры регионального значения. Напомним, это уже второй объект Медвежьегорска, удостоенное подобного статуса в этом месяце. Ранее «Петрозаводск говорит» рассказывал о включение в перечень здания городского вокзала. Фото: vk.com/uoknrk.