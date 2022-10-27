Онкологи из Санкт-Петербурга консультируют юных пациентов Карелии

В Карелию в рамках проекта «Врачебный десант − профилактика и лечение онкологических заболеваний у детей» работают онкологи из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сообщили в пресс-службе минздрава республики.

С 26 по 28 октября специалисты проводят консультативный профилактический бесплатный прием юных пациентов в трех городах региона.

«Родители могут не только привести своих детей на прием, но принести также медицинские заключения, исследования и анализы, чтобы показать специалистам. Вчера врачебный десант работал в Петрозаводске, сегодня – в Кондопоге, завтра, 28 октября, его ждут в Сортавале»,

- рассказали в ведомстве.

Дополним, что в этом году врачи должны посетить девять городов трех регионов Северо-Запада России – Псков, Опочку, Великие Луки, Калининград, Гусев, Черняховск, Сортавалу, Петрозаводск и Кондопогу. Фото: минздрав РК.