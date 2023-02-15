15 февраля 2023, 09:37
Госдума и Совет федерации соберутся на внеплановое заседание
Стало известно о важном мероприятии двух палат российского парламента
Совет Федерации и Государственная дума 22 февраля соберутся на совместное заседание. Оно будет внеплановым, передает РИА Новости, ссылаясь на свой источник.
- Мы получили сообщение, что 22 февраля состоится заседание палаты. С утра — Госдума, в 15:00 — мы [Совет Федерации],
- рассказал он информагентству.
По словам сенатора Вячеслава Тимченко, заседание посвятят принятию законов о правовой интеграции новых российских регионов.
Накануне, то есть 21 февраля, президент России Владимир Путин обратится к Федеральному собранию с ежегодным посланием. Напомним, его перенесли с прошлого года на этот. // фото: istock.com