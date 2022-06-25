Госавтоинспекция предупредила автомобилистов о жаре

В ближайшие дни в Карелии ожидается жара. Автомобилистов просят быть внимательными к своему здоровью и осторожными в поездках.

Специалисты дорожной полиции советуют перед поездкой проветрить салон, проверить техническое состояние автомобиля, убедиться в исправности электроники и системы кондиционирования.

С собой рекомендуют брать воду. Также ГИБДД Карелии просит водителей при головокружении, слабости, сильной головной боли останавливаться, поскольку продолжать движение с подобными симптомами опасно.

Жара может спровоцировать обострение хронических заболеваний.

«Если есть какие-то проблемы со здоровьем - не забудьте медицинские препараты, назначенные врачом», - рекомендуют специалисты.

Также в салоне автомобиля не нужно оставлять детей и животных. (фото «Петрозаводск говорит»)