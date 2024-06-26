Горячую воду в Петрозаводске отключили на две недели

Сегодня в 10 часов утра в большей части Петрозаводска отключили горячую воду. Ее не будет две недели.

По данным ЕДДС, без ресурса остались 15 районов. В центре, Сулажгоре, на Октябрьском и Первомайском проспектах, Голиковке, Зареке, Кукковке, Древлянке, Радиозаводе, Перевалке, Рыбке, в Пятом поселке, Соломенном, Птицефабрике и Песках воды не будет до 10 июля.

Причиной отключения стали плановые летние работы на сетях.

Горячая вода по-прежнему есть на Ключевой. Там сроки отключения традиционно другие - ресурса не будет с 23 июля по 6 августа. // Фото: unsplash.com / Kevin Baguerizo