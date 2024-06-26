Опубликован график выплаты пенсий и пособий за июль

Карельское отделение Социального фонда России опубликовало график выплаты пенсий и пособий в июле 2024 года. Данные приведены в паблике ведомства.

Так, выплата пенсий через отделения почтовой связи начнется с 3 июля в соответствии с графиком.

Люди, которые получают выплаты через банки в первой половине месяца, могут ждать деньги 11 и 12 июля. Те, кто получает пенсии и пособия во второй половине месяца, могут ждать зачислений 20 июля. // Фото «Петрозаводск говорит»