Горячую воду отключат на 60 дней в карельском городе

Жители Кондопоги на целых два месяца останутся без горячей воды. Об этом сообщает паблик администрации Кондопожского района.

По данным источника, с 9 июня в городе бумажников будет произведено отключение горячего водоснабжения сроком на 60 дней. Столь долгий период временных неудобств связан с проведением капитального ремонта участка магистральной теплосети.

Напомним, в большинстве районов Петрозаводска этим летом горячей воды не будет с 26 июня по 10 июля. Однако в Октябрьском районе воду будут отключать дважды. © «Петрозаводск говорит»