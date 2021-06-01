Горячая вода отключена на Древлянке

Сегодня в 14 часов произошло отключение горячей воды в микрорайонах Древлянка-1, 2 и 3 в Петрозаводске. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

По данным ЕДДС, причиной отключения стали внеплановые ремонтные работы на сетях. Горячую воду обещают вернуть в дома горожан сегодня к 19:30.

Напомним, в минувшие выходные дни жители нескольких районов Петрозаводска также провели без горячей воды. Тогда людей предупредили об отключении заранее. Фото konakovograd.ru