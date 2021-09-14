Горячая вода и отопление вернулись в дома жителей Петрозаводска

Сегодня в 3 часа утра в Петрозаводске были завершены плановые работы на сетях, из-за которых многие горожане на несколько дней остались без горячей воды и отопления. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

Тепло и горячая вода вернулись в дома в Октябрьском, Первомайском микрорайонах, на Кукковке, Зареке, Голиковке, Сулажгоре и центре города, отмечает ЕДДС.

Напомним, в указанных выше районах отопление и горячую воду отключили в пятницу, 10 сентября. Ресурс должен был вернуться уже в понедельник, однако, некоторым горожанам пришлось потерпеть. Фото pixabay.com/ErikaWittlieb