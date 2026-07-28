Горожанам предложили позаботиться о здоровье традиционным способом

С наступлением холодного сезона петрозаводчан приглашают погреться в баню на дровах

Фото представлены - ООО Вирма

Баня – это не просто место для мытья, это целый культурный феномен, который существует уже несколько тысячелетий. Она известна во многих странах мира, но наиболее популярна в России, где является неотъемлемой частью народной культуры. В нашей стране баня появилась в IX веке и использовалась не только для мытья, но и для лечения различных заболеваний, а также для проведения обрядов и ритуалов.

"Баня на Лесной" - отличное место для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты и насладиться здоровым образом жизни. Здесь можно не только возможность попариться и очистить кожу, но и получить заряд бодрости и энергии на долгое время. Для своих гостей баня предлагает следующие услуги:

— Массажный кабинет;

— Общественная баня на дровах;

— Семейные отделения;

— Сауна на дровах;

— Веники;

— Копченая рыба;

— Шашлык;

— Разливные напитки;

— Низкие цены и высокое качество услуг.

Баня также помогает улучшить здоровье и самочувствие, способствует улучшению кровообращения, расслаблению мышц и снятию стресса. Также она может помочь в лечении некоторых заболеваний, таких как артрит и ревматизм. Кроме того, это отличный способ общения с друзьями и близкими, что тоже может положительно сказаться на здоровье и настроении.

Приходите в баню на Лесной, 10А и убедитесь сами, что отдых может быть не только приятным, но и полезным для здоровья! Уточнить расписание и стоимость можно на сайте и в группе ВКонтакте, а записаться на процедуры или забронировать время - по телефону +7 (921) 228-37-47.

С легким паром!

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