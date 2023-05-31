Голый трехлетний ребенок пришел ночью в магазин в российском городе

В полицию Омска ночью поступил сигнал от охранника круглосуточного магазина. Мужчина рассказал, что в торговое заведение пришел голый трехлетний мальчик, сообщает Telegram-канал ОМВД по Омской области.

Ничего рассказать о себе ребенок не смог. Маленького горожанина отправили в сопровождении медиков в дом ребенка, а полицейские выехали в предполагаемое место жительства семьи.

Выяснилось, что в семье воспитываются еще двое детей. Ранее в поле зрения правоохранителей она не попадала. В отношении матери ребенка составлен протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, женщина поставлена на профилактический учет. // Фото: t.me/omsk_police/1631