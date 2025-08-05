Голосовой ассистент T2 защитит от спама и телефонного мошенничества

Услуга доступна бесплатно всем абонентам оператора. До конца года Т2 активирует сервис во всех регионах присутствия

Фото предоставлено T2

Т2, российский оператор мобильной связи, запустил массовое внедрение услуги «Голосовой ассистент». Это интеллектуальный сервис, который отвечает на звонки вместо пользователя. Решение упрощает взаимодействие с вызовами, особенно если абонент занят или не хочет отвечать на вызов с неизвестного номера. Сервис фильтрует нежелательные вызовы, включая возможный спам, и отправляет текстовую расшифровку вместе с записью звонка в приложение Т2 либо в виде SMS. Абонент может самостоятельно настроить дополнительные параметры голосового ассистента в разделе «Моя защита» в приложении оператора. Например, можно выбрать его голос – женский (по умолчанию – Миа) или мужской (Марк).

Т2 предоставляет услугу всем новым и действующим клиентам. Абоненту не нужно выполнять никаких дополнительных действий – сервис доступен автоматически. Так оператор планирует повысить уровень цифровой гигиены и защитить своих клиентов от назойливого спама и телефонного мошенничества.

Компания планирует внедрить услугу во всех регионах присутствия до конца года. Подобные решения в таком масштабе ранее не предлагались на рынке. Абоненты Т2 по всей стране смогут бесплатно пользоваться современным сервисом, который упростит их взаимодействие с входящими вызовами.

Мы в Т2 ценим время и безопасность своих абонентов, поэтому внедряем сервис “Голосовой ассистент” как базовую функцию для всех абонентов – никаких дополнительных подключений или настроек не требуется. Это новый уровень заботы об удобстве и безопасности наших абонентов. Проект позволяет нам обеспечить комплексную защиту всех пользователей от нежелательных входящих звонков. Сервис работает автоматически, фильтрует подозрительные входящие вызовы и отвечает на них. Важный звонок не останется без внимания, а нежелательные вызовы не будут отвлекать от дел,

- отметил директор по продукту и клиентскому опыту T2 Андрей Борзов.

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