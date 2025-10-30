Главврач Пряжинской ЦРБ считает, что скорая приехала быстро

Главврач Пряжинской ЦРБ Валентина Рябова считает, что скорая приехала быстро к месту ДТП на трассе «Кола» в районе поселка Матросы. Свои позицию она выразила в комментарии под публикацией «Пострадавшие в ДТП на трассе «Кола» час ждали скорую» в паблике «Петрозаводск говорит», а также на своей странице ВКонтакте.

Очевидец, петрозаводчанка Елена Потеряева, рассказала редакции, что скорая помощь, которая госпитализировала пострадавших, приехала на место ДТП спустя час. Медики были из Пряжинской ЦРБ. А скорая помощь из Петрозаводска, по словам женщины, не приехала.

«Первая скорая пришла через 40 минут только. И то эта машина ехала из Пряжи с тяжелым пациентом, которого госпитализировали в городскую больницу. Женщина там лежала под ИВЛ. И медики просто не могли оказывать помощь в полном объеме, они следили за тем пациентом. В результате они забрали ребенка в больницу. Мальчик был очень напуган, - рассказала свидетельница, которая одной из первых оказалась на месте ДТП. - Вторая скорая приехала только через час. То есть еще через минут 15-20 после той, что ехала мимо».

Главврач Пряжинской ЦРБ Валентина Рябова считает, что все было совсем не так. По ее словам, первая машина скорой помощи из Пряжинской ЦРБ прибыла на место аварии спустя 12 минут с момента вызова.

«Всего было задействовано 2 бригады скорой помощи из Пряжи и 2 бригады из РБ СЭМП»,

- утверждает главврач Пряжинской ЦРБ.

Журналистам издания Gubdaily в карельском минздраве сообщили, что вызов скорой в Пряжу поступил в 18:40, бригада выехала в 18:40 и была на месте в 18:52. В это время мимо проезжала бригада территориального центра медицины катастроф, именно они увезли пострадавшего ребенка в Петрозаводск. Вторая бригада врачей из Пряжи приехала в 19:15, из Петрозаводска скорая, по информации министерства, была на месте ДТП в 19:25.

Напомним, в аварии вблизи поселка Матросы пострадали четыре человека, включая девятилетнего ребенка. Пострадавшие находятся в больницах в Петрозаводске.