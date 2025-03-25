Глава Карелии примет участие в Международном арктическом форуме – 2025

26–27 марта в Мурманске состоится Международный арктический форум «Арктика – территория диалога» (МАФ). Он пройдет под девизом «На Севере – жить!». Организатором выступает Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Российской Федерации.

– Интерес мирового сообщества к Арктике с каждым годом растет. В силу текущих геополитических условий международное сотрудничество в Арктике требует перезагрузки. Глобальные вопросы развития мы предлагаем обсудить на форуме «Арктика – территория диалога». Надеемся, что он активизирует международные контакты, привлечет на арктические территории новых инвесторов и еще раз продемонстрирует открытость нашей страны к взаимодействию и партнерству по различным направлениям,

– подчеркнул заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

В форуме примет участие и Республика Карелия. Включение северных районов республики в Арктическую зону России уже дает свои плоды. Благодаря федеральной поддержке осваивается территория, реализуются новые инвестиционные проекты и решаются социальные вопросы.

Благодаря «Президентской арктической субсидии» построен детский сад в пгт. Калевала. В этом году к нему завершится строительство новой автомобильной дороги. В Костомукше благодаря «Президентской арктической субсидии» продолжится модернизация инфраструктуры лыжно-биатлонных стадиона и трасс.

В Карелии принято 2,5 тыс. положительных решений о предоставлении земельных участков по программе «Гектар в Арктике». 1,2 тыс. детей отдохнули в оздоровительных организациях Краснодарского края по программе «Дети Арктики». Выдано 382 кредита на общую сумму 1,2 млрд рублей по программе «Арктическая ипотека».

Утвержден мастер-план Кемско-Беломорской агломерации на период до 2035 года. Долгосрочный план, который планируют утвердить в этом году, позволит привлечь федеральное финансирование на социальные и инфраструктурные объекты: реконструкцию автомобильных дорог и мостовых переходов, капитальный ремонт школ, детских садов, домов культуры, строительство терминала автобусного сообщения в Беломорске, реконструкцию стадиона в Кеми, обновление коммунальных сетей.

Уже сегодня в Карелии 73 резидента Арктической зоны РФ реализуют проекты на 101 млрд рублей. Благодаря этому будет создано 2,3 тыс. рабочих мест. В Сегеже построена современная гостиница, запущена в эксплуатацию циклично-поточная технология в Центральном карьере АО «Карельский окатыш», созданы пункт технического осмотра транспортных средств, объекты коллективного размещения и оказания услуг питания, предприятия по добыче и переработке камня, переработке древесины, предоставляются услуги по ремонту промышленного оборудования, ведется добыча морских водорослей и заготовка ягод. В планах к концу 2025 года запуск ещё 11 проектов резидентов АЗРФ в республике.

Фото: Правительство РК