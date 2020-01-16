Гидрометцентр пообещал похолодание в России в феврале

Температура воздуха в России в феврале, скорее всего, будет заметно ниже январской, сообщает РИА Новости со ссылкой на и.о. главы Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Считаем, что февраль будет все-таки холоднее января, температура будет ниже. Это необычно, но, тем не менее, это так. Вот такие у нас предварительные прогнозы, что февраль может быть холоднее, даже заметно холоднее января. Это не значит, что он будет суперхолодным, я говорю в сравнении с январем. Снег тоже еще может быть, но пока не будем торопиться,