16 января 2020, 08:51
Гидрометцентр пообещал похолодание в России в феврале
Роман Вильфанд назвал более холодный февраль относительно января необычной ситуацией
Температура воздуха в России в феврале, скорее всего, будет заметно ниже январской, сообщает РИА Новости со ссылкой на и.о. главы Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Считаем, что февраль будет все-таки холоднее января, температура будет ниже. Это необычно, но, тем не менее, это так. Вот такие у нас предварительные прогнозы, что февраль может быть холоднее, даже заметно холоднее января. Это не значит, что он будет суперхолодным, я говорю в сравнении с январем. Снег тоже еще может быть, но пока не будем торопиться,
- сказал метеоролог.
Напомним, накануне в Карелии был побит абсолютный рекорд тепла для января. В Сортавале столбик термометра поднялся выше отметки в +7 градусов. Аномально тепло было и в других городах республики.