ГИБДД обратилась к водителям из-за надвигающейся непогоды

Региональная Госавтоинспекция обратилась к участникам дорожного движения из-за ухудшения погоды. В ближайшие дни в республике ударят заморозки. Температура воздуха будет опускаться по ночам и утрам до -1, -3 градусов. Непогоду прогнозируют с 3 по 6 сентября.

Плюсом к холоду будет и сильный ветер с порывами до 15-17 м/с. В Госавтоинспекции предупреждают, что такие погодные условия могут осложнить дорожную обстановку.

Водителей транспортных средств призывают управлять автотранспортом с повышенной осторожностью, соблюдать требования дорожных знаков и не выполнять резких маневров. (фото mstrok.ru)